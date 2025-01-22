Шахтар упевненою перемогою над Брестом продовжив боротьбу за плей-оф Ліги чемпіонів

Команда Маріно Пушича розібрала захист суперників у першому таймі, а в другому грала на втримання результату.

Кінець січня, матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА. Це вже для нас звична ситуація після протистоянь учорашнього дня. А як ми вже почали говорити про найбільш престижний клубний турнір Старого Світу, так і про донецький Шахтар був привід згадати, як про єдиного представника нашої країни в ньому. За інших обставин команда Маріно Пушича зараз би тільки розігрівалась на зимових зборах десь у Туреччині, але треба вже грати офіційні матчі — до такого наші клуби точно не звикли.

Ще й справи в "гірників" у загальній турнірній таблиці складались таким чином, що навіть дві перемоги в заключних турах могли нічого їм не гарантувати. А суперники тим часом були дуже потужними — спершу французький Брест, а потім і дортмундська Боруссія з її новим головним тренером, який наразі інкогніто. Але зараз говоритимемо тільки про Гельзенкірхен та "піратів" Еріка Руа.

Гості були зарядженими на цю гру належним чином, бо далі в них суперник ще більш серйозний за нашого — аж мадридський Реал, тож мрії потрапити у вісімку найкращих, що б доповнило й без того сенсаційно вдалий виступ французького колективу, були під великою загрозою. Ще й голодний до залікових балів Шахтар, який вирішив, що час перед початком звітного протистояння також доречно витратити й на оголошення про відбуття одразу двох свої нападників.

Утім, найбільш цікавими все одно залишались події на футбольному полі, а там для команди Маріно Пушича склалась доволі виграшна ситуація майже одразу. Брест віддав м’яч та обіцяв пресингувати, неначе та бергамаська Аталанта, але проявів цього ми до перерви так і не дочекались. Реальна небезпека біля воріт Різника виникала лише тоді, коли Матвієнко звично помилявся ліворуч у захисті, але партнери до цього настільки вже звикли, що навчились страхувати.

А от до чого не звикли французи, так це до прудконогих нападників попереду в "гірників", на чому їх треба було ловити ще в моменті Марлона на самому початку гри, однак той пробив повз дальню стійку на завершення прострілу Педріньйо з правого флангу штрафного на ближню. Удруге подібним чином на швидкості оборону Бреста довелось розкрити вже ближче до середини першого тайму, коли Кевін у центрі поля піймав на помилці досвідченого Шардонне, після чого перед ним залишався тільки один воротар на всьому шляху до забитого м’яча.

І якась надзвичайна хвиля впевненості тоді підхопила команду Маріно Пушича й понесла не просто за банальним утриманням уже здобутого результату, а за його примноженням. Моменти з ударом із штрафного від Педріньйо, божевільний випад Кевіна з дриблінгом повз двох на лівому фланзі, але поганеньким ударом на завершення, Егіналду, який хибить повз дальню, як Марлон, але з іншого боку штрафного.

Усе це довершилось передачею Судакова на 36 хвилині до лівого флангу чужих володінь, де Бізот стрибнув у ноги Азарові й привіз пенальті. Георгій цього разу бив паненкою в центр воріт і не схибив, хоча й воротар трохи зачепив м’яч у останню мить. Байдуже, Шахтар повів у два м’ячі в Лізі чемпіонів. Цим нас у поточному сезоні вже не здивувати, тому напруга нікуди не поділась.

Так, звичайно, усі пригадали той матч проти ПСВ. Але як би не заряджали фанати "піратів", але до Філіпс Арени атмосфера явно не дотягувала, тож команда Руа мала вирішувати своє завдання самостійно. Ми можемо зафіксувати, що Брест дійсно почав більше володіти м’ячем та напружувати Різника подачами та дальніми ударами, але чи змінило це радикально характер протистояння? Та, начебто, ні.

"Гірники" зіграли доволі компактно що в захисті, що в атаці, і єдиною їхньою реальною проблемою стала м’язова травма в Егіналду, без якого тепер доведеться грати заключний м’яч, а також гол Зубкова, який міг би бути дуже вчасно-символічним, якби на останніх хвилині компенсованого часу сам Олександр не сфолив у розвитку атаки в центрі поля. Серед іншого — красивий сейв Різника проти удару із штрафного від Лаже в ліву дев’ятку, однак це був чи не єдиний момент, коли "пірати" загострили по-справжньому.

У заключному турі донецький Шахтар гратиме в гостях проти дортмундської Боруссії, а французький Брест прийматиме мадридський Реал.— Брест 2:0Кевін, 18, Судаков, 37 (пен.)Різник — Вінісіус (Конопля, 71), Бондар, Матвієнко, Азарові — Марлон (Степаненко, 71), Криськів, Судаков (Бондаренко, 83) — Педріньйо да Сілва (Зубков, 83), Егіналду (Траоре, 55), Кевін.Бізот — Лала, Шардонне, Ндіає, Лаже — Камара (Дель Кастільйо, 60), Фернандеш (Кулібалі, 85), Маньєтті, Думбія (Сіма, 60) — Бальде (Салах, 71), Ажорк (Февр, 60).Попередження: Степаненко — Ндіає