Судаков: Святкування з Азарові? Ми подивились "Гру в кальмара"

Півзахисник Шахтаря прокоментував перемогу над Брестом.

Напередодні донецький Шахтар здолав французький Брест у сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА на номінально домашньому полі в Гельзенкірхені.

Шахтар — Брест 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "гірників" та найкращий гравець матчу за версією УЄФА Георгій Судаков прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, емоції лише позитивні. Це дуже важлива перемога для нас. Ми, скажімо так, усе ще в грі. Лишився фінал проти Боруссії, і ми розуміємо, що нам потрібна тільки перемога. Вважаю, ми заслужили на цю перемогу за грою. Хочу привітати команду й усіх уболівальників — це була неймовірна гра.

Ще не встиг щось прочитати, що там пишуть про мій пенальті. Містер минулого разу в інтерв’ю казав, що наступного разу пробиватиму саме так. Але оскільки до цього я не реалізував два пенальті через те, що воротарі вгадували напрямок, вирішив спробувати інший варіант. Це, скажімо, ще один стиль виконання пенальті, чом би й ні? Воротарі зазвичай стрибають у кут, тому я подумав, що можна пробити по центру.

Якщо чесно, кожне пенальті викликає трохи хвилювання, емоції, додає адреналіну. Проте, на мою думку, немає різниці в тому, як ти пробиваєш, усе залежить виключно від якості виконання.

Святкування з Азарові? Ми подивились "Гру в кальмара", і щойно приїхали на збори, переглянули разом другий сезон. Домовились, що якщо заб’ємо гол, то відсвяткуємо саме так. А ще так збіглось, що він заробив пенальті, а я його реалізував, тож усе ідеально склалось саме для цього святкування.

Складно сказати. Думаю, що зараз ми провели гру з характером. Містер налаштовував нас напередодні, зазначаючи, що Брест — це фізично дуже сильна команда. Він наголошував, що, якщо ми виграємо боротьбу, перехідні фази й підбирання, результат буде на нашу користь. Так і сталося.

Усі хлопці викладались на максимум, жодних питань до когось із футболістів немає. Гадаю, ця гра заслуговувала саме на такий результат.

Це вже третя нагорода для мене в Лізі чемпіонів, і, звісно, мені неймовірно приємно. Як завжди кажу, це дитяча мрія, а дитячі мрії мають здійснюватись. Ця нагорода надихає мене працювати ще більше та здобувати їх і надалі.

Важко сказати про конкретні очікування, адже нам необхідна тільки перемога. Усі це розуміють: і тренерський штаб, і вболівальники. Ми спробуємо зробити все можливе, розуміючи, наскільки сильною командою є Боруссія у Європі. Проте в них зараз є певна криза, і все залежатиме від нашої гри й підготовки.

Є цілий тиждень тренувального циклу, і, гадаю, уже завтра, коли повернемось до тренувань, розпочнемо думати про Боруссію", — заявив український виконавець.

У заключному турі донецький Шахтар гостюватиме в дортмундської Боруссії.