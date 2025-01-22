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-
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-
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
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-
29 січня
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-
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-
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Судакова визнано найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Брестом

22 січня 2025

Судакова визнано найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Брестом

Український плеймейкер отримав нагороду за підсумками матчу 7 туру ЛЧ.

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар здобув упевнену перемогу над Брестом з рахунком 2:0 та продовжив боротьбу за вихід до плей-оф.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано атакуючого півзахисника "гірників" Георгія Судакова, який записав на свій рахунок другий гол донецької команди завдяки успішно реалізованому пенальті у стилі Паненки.

"Георгій Судаков продемонстрував чудовий баланс як в атаці, так і в грі без м’яча. Він був лідером у своїй команді", — сказано у вердикті Комісії технічних спостерігачів УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Брест ви можете на Football.ua.

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