Судакова визнано найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Брестом

Український плеймейкер отримав нагороду за підсумками матчу 7 туру ЛЧ.

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар здобув упевнену перемогу над Брестом з рахунком 2:0 та продовжив боротьбу за вихід до плей-оф.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано атакуючого півзахисника "гірників" Георгія Судакова, який записав на свій рахунок другий гол донецької команди завдяки успішно реалізованому пенальті у стилі Паненки.

"Георгій Судаков продемонстрував чудовий баланс як в атаці, так і в грі без м’яча. Він був лідером у своїй команді", — сказано у вердикті Комісії технічних спостерігачів УЄФА.

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