Альварес — гравець тижня в Лізі чемпіонів

Аргентинець провів потужний матч з Баєром.

Нападник мадридського Атлетіко Хуліан Альварес визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

24-річний аргентинець зробив гольовий дубль у матчі 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з леверкузенським Баєром (2:1).

Альварес обійшов у голосуванні вінгера мадридського Реала Вінісіуса (гольовий дубль у матчі з РБ Зальцбург), капітана Барселони Рафінью (гольовий дубль у матчі з Бенфікою) та еападника ПСВ Люка де Йонга (гольовий дубль у матчі з Црвеною Звездою).

Цього сезону Хуліан Альварес відіграв за Атлетіко 31 матч, забив 16 голів та віддав 2 результативні передачі.