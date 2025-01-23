Шахтар — Брест. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Усім було цікаво, як поводитимуть себе українські команди в єврокубках наприкінці січні в ситуації, коли ще два тижні тому в них тільки добігала до завершення зимова відпустка. Судячи з результатів, у страху були занадто великі очі, тоді як сам футбол у виконанні що Шахтаря, що Динамо Київ напередодні, був цілком задовільної якості. "Гірники" взагалі зуміли виграти й стали на крок ближче до фантастичної мети пробитись до плей-оф Ліги чемпіонів із початковим шансом перед передостаннім туром у 0,4%. Але на Бресті все найцікавіше тільки починається. Команда Маріно Пушича просто показала, що рано списувати її з рахунків.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Фельтінс-Арені (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 8,0. Якщо пригадувати минулорічні осінні єврокубкові матчі, то у воротаря Шахтаря цього разу й роботи визначної не було. Той сейв із дев’ятки під час штрафного від Лаже всі пам’ятають, як і порятунок від удару Маньєтті ще в першому таймі. А от ще два сейви Різника доведеться пригадувати через силу — не надто багато їх було загалом. Але впевненості Дмитро своїм партнерам у захисті все ж таки додав.

Вінісіус Тобіас — 6,5. У правого захисника Шахтаря цього разу взагалі не пішли подачі, хоча очевидно, що Пушич робив на це ставку, коли обирав саме бразильця до стартового складу. Однак решту мікромоментів Вінісіус цілком непогано залишив за собою. Думбія одразу кілька разів отримав жорсткий стик на початку, після чого особливо не подавав ознак небезпеки, а під час підключень Тобіаса до атаки вже Лаже ставало непереливки.

Валерій Бондар (7,0) — Микола Матвієнко (5,0) — 6,5. Матвієнко, як міг, у першому таймі робив усе від себе залежне, аби ми в жодному разі не почали закидувати шапками цього суперника після двох забитих голів. Тоді як Бондар, навпаки, цілком непогано виглядав навіть на тлі Ажорка, який за габаритами більше чи не одразу обох центральних захисників Шахтаря. Багато вибивань під час подачі, кілька ключових перехоплень, боротьба, і навіть якісь передачі вперед удавались захисту донеччан. А ще "гірники" не пропустили, що в єврокубках для них уже є невеличкою частиною перемоги.

Іраклі Азарові — 7,5. Бразильський конкурент лівого захисника Шахтаря сам винен у тому, що в такий відповідальний момент не може допомогти команді, тоді як грузинський легіонер цілком успішно цим скористався цього разу. Азарові якісно відпрацьовував позаду, і на додачу в першому таймі його рейди до атаки стали одкровенням для суперників, і в підсумку справа завершилась заробленим пенальті. Подібних матчів Азарові в Україні можна перелічити на пальцях однієї руки за весь цей час.

Дмитро Криськів — 6,5. Допомога опорника Шахтаря в передній лінії цього разу не знадобилась, і для нього це, насправді, на краще, бо там був ризик "зайвого" попередження й дискваліфікації на заключну гру основного етапу. А кому це треба? (Окрім Боруссії Дортмунд, вочевидь) Зрештою, Криськів, можливо, був і не надто помітним персонажем на полі, проте весь потрібний обсяг роботи виконав схвально.

Педріньйо да Сілва — 7,0. Можливо, бразилець на фланзі атаки й не вибухає швидкістю, як це робить Зубков, але голова в нього "світла", і проти такого суперника, як Брест, це було значно більш важливо. Педріньйо міг розпочати гру з асисту, якби більш управним виявився Марлон, а потім міг і гол записати на свій рахунок божевільним ударом із штрафного з гострого кута. Але на цьому атакувальний потенціал цього гравця себе не вичерпав, і він постійно був там, де того вимагала ситуація в атаці. І інколи в захисті — цього разу весь Шахтар був цілісним.

Марлон — 6,5. Півзахиснику Шахтаря прилетів конкретний удар у голову в першому таймі, тож кількість появ лікарів біля нього в подальшому є чи не більшою за частоту його появи в чужому штрафному в цій грі. Але без Марлона ця "самба" попереду в донеччан не була б такою яскравою, тож нехай і з травою голови, але якщо футбольний мозок у гравця працює, то це помітно на діях команди. І головне — цього разу без непотрібних привозів. Ще й під час першого гола допоміг побудувати контрвипад.

Георгій Судаков — 7,5. Лідер сучасного Шахтаря підготував для себе пенальті, який потім холоднокровно реалізував паненкою, а в другому таймі міг забити й із гри, але Бізот успішно парирував близький потужний удар. Це все, якщо коротко говорити про залученість Судакова до протокольних дій, проте на задньому плані залишилось ще багато передач на загострення й інших притаманних Георгію дій на полі.

Кевін — 8,0. Якби у футбол можна було б грати у навушниках, то вони б точно пасували нападнику Шахтаря в цьому матчі, і, вочевидь, із них лунала б запальна самба. "Не відчув" — так зазвичай говорять, коли гравець домінує над своїми суперниками в окремих епізодах, і Кевіну дійсно було байдуже, яким досвідом володіють чи не володію окремі гравці Бреста — він усіх залишав позаду себе. Але завжди питання ціни постає на касі біля виходу — гравець залишав межі поля з м’язовим пошкодженням, і якби це не вийшло боком уже за тиждень.

Егіналду — 6,5. У Шахтаря залишилось два форварди на зимово-весняну частину сезону, тож можна зрозуміти, чому Егіналду кинувся в сльози, коли на рівному місці потягнув задню в другому таймі й фактично пролетів повз Дортмунд. Захисники Бреста виявились не готовими до протистояння із суперником, який значно поступається їм габаритами, але за рахунок швидкості та вибору позиції перебуває завжди на крок попереду. І якби забив посеред першого тайму свій м’яч бразилець, і на його вулиці була б самба, навіть із травмою.

Лассіна Траоре — 5,0. Коли ми говоримо про травму Егіналду, то це — реальна проблема ще й тому, що єдиний варіант для його заміни перебуває останніми місяцями в такій формі, що й у матчах УПЛ Траоре нічого ловити в чужому штрафному. Це було дуже помітно під час того самого незарахованого гола Зубкова, коли Лассіна мав купу часу наодинці з воротарем, але робив усе настільки повільно, що в підсумку знадобилась допомога партнера, який усе одно залишився з порожніми руками.

Юхим Конопля, Тарас Степаненко — 6,0. Пара замін, так чи інакше пов’язаних із травмами гравців стартового складу. Конопля та Степаненко не мали багато часу для того, аби себе якось яскраво показати, і Тарас у підсумку заробив традиційне попередження, а Юхим навіть зчепитись із кимось у боротьбі не встиг належним чином. Проте обидва уникнули помилок, що вже добре.

Олександр Зубков, Артем Бондаренко — уже очевидно, що Зубков та його етап у Шахтарі — усе, незабаром відбудеться трансфер, але коли саме — незрозуміло. Отже й забитий м’яч Олександру був потрібен для того, аби красиво сказати "до побачення", проте не судилось. Бондаренку з трансфер наразі не загрожує, і йому тепер доведеться вигравати конкуренцію в Марлона, а не навпаки. Очевидно, що не за 10 хвилин у цій зустрічі це буде відбуватись.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.