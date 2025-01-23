Кевін після перемоги над Брестом: Будемо боротися до останнього поєдинку, до останньої хвилини

Форвард "гірників" поділився своїми думками після гри з Брестом.

Нападник донецького Шахтаря Кевін прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Бреста (2:0).

"Я надзвичайно щасливий. Дуже радий відзначитися забитим мʼячем. Однак, в першу чергу тим, що ми зуміли здобути важливу перемогу, продемонстрували впевнений футбол, ту гру, яку хоче бачити головний тренер, вболівальники. Будемо боротися до останнього поєдинку, до останньої хвилини.

Забитий м'яч? Момент, коли їхній захисник неправильно трактував мої дії, що зіграло на нашу користь. Я зумів обіграти його і після цього вже було доволі просто відзначитися. Креативне святкування — пісталейро. Це означає снайпер. Мені надзвичайно подобаються фільми жанру стрілялок, де головні герої володіють зброєю.

Вважаю, що ми гарно продемонстрували себе з атакувальної точки зору. Також, коли було потрібно, ми перетерпіли, продемонстрували витримку та що найважливіше – зуміли здобути позитивний для нас результат.

Я впевнений, що Містер чудово розуміє наші сильні сторони. Хто краще готовий в ту чи іншу мить. І кожен з нас готовий виходити тоді, коли на нього розраховує головний тренер. Я радий, що його чуйка не підвела і ми зуміли реалізувати те, що він нам дав на передматчевій настанові.

Шанси Шахтаря на прохід далі? Можу запевнити вас в тому, що ми продовжимо працювати. Так само, як ми і робили це до цього. Безумовно, це матч підвищеної відповідальності. Дуже сильний і серйозний опонент. Однак, я впевнений, що ми зробимо все, що у нас силах, аби пробитися в 1/16 фіналу плей-оф", — наводить слова Кевіна прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Брест.