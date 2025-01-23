Пушич: Можу скаржитись лише на те, що Шахтар забив тільки два голи

Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над Брестом.

Донецький Шахтар напередодні здолав французький Брест у сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА на номінально домашньому полі в Гельзенкірхені.

Шахтар — Брест 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував виступ власної команди.

"Звісно, ми всі радіємо перемозі. Як я пояснював вам учора на пресконференції, це дуже важко для команди, що не грає офіційних поєдинків до європейських матчів, як у нас, коли було лише два з половиною тижні у міжсезонні.

Я думаю, ми провели дуже дорослу гру в усіх аспектах. Вважаю, що в першому таймі ми фантастично діяли з м’ячем та без нього. Я можу скаржитись лише на те, що ми забили тільки два голи, на мою думку, ми заслуговували забити три або чотири. Але це футбол.

Гадаю, у другому таймі ми повністю контролювали гру, не дозволяли супернику створювати шанси, можливо, тільки один удар із дистанції. І також я вважаю, що в другому таймі ми були більш небезпечною командою, створили гарні нагоди, щоб забити третій гол.

Загалом, маю зазначити, що це був фантастичний виступ з нашого боку. Я повинен похвалити всіх моїх гравців, бо вони були неймовірно дисциплінованими, багато працювали один з одним. І що мені сподобалось насправді найбільше, так це те, що ми грали в чудовий футбол. Тож фантастичний виступ моєї команди!

Егіналду? Як я міг побачити, ситуація не дуже добра, адже, коли ти травмуєшся в момент повного спринту, це поганий знак. Хоча ще зарано говорити щось точно про це, тому що нам необхідні один-два дні, аби проаналізувати ситуацію, і тоді ми знатимемо, що буде далі. Як на мене, справи не дуже.

Скажу чесно, я не бачив акції клубу на честь загиблих на війні фанатів, адже був дуже сфокусований на грі. Не знаю, яку саме акцію ви маєте на увазі. Я не знаю, я цього не бачив.

Якщо так сталось, то, звісно, це завжди дуже сумно — коли хтось утрачає своє життя. Ми вже дуже тривалий період проживаємо цю ситуацію, а особливо працівники клубу, уболівальники донецького Шахтаря, і я думаю, що багато людей втратили життя — це, безумовно, велике горе. І ми завжди дуже співпереживаємо нашим вболівальникам, співчуваємо людям, які гинуть під час цієї жахливої війни.

Декілька наших працівників та гравців також втратили членів родин. Це завжди жахлива ситуація, жахливий момент. Тому мої співчуття.

Я дуже задоволений, що ми створили такий шанс — зіграти цю фінальну гру із сподіванням на вихід до плей-оф, що дуже добре. У цьому змаганні дуже важко передбачити, скільки балів тобі знадобиться, щоб пройти далі. Можливо, навіть десяти очок недостатньо. Тому, якщо дивитись на інші результати, це буде складно.

Та однаково — ми гратимемо так, щоб перемогти, як ми робимо завжди. І ми докладемо всіх зусиль. Ніколи не знаєш, як буде, бо це футбол, тому все можливо. Але передбачити важко, адже на це завжди впливають інші результати. І на початку цієї кампанії були певні розрахунки, що вісім очок буде достатньо, щоб пройти далі, проте, якщо розглядати нинішні результати, навіть десяти, імовірно, буде недостатньо. Побачимо.

Трансфери в нападі? Варіанти є завжди. Наразі ситуація не ідеальна щодо цього, це зрозуміло, але варіанти є завжди. І це моє завдання: якщо немає стовідсоткової заміни, обирається така, щоб створити щось інше на цій позиції. Ми працюємо над цим і побачимо. Маю ідеї щодо того, як вирішити цю ситуацію, і я впевнений у гравцях, яких я можу поставити на цю позицію, впевнений, що вони теж виконають це завдання. Не ідеально, та є як є.

Також я хочу подякувати клубу Шальке та німецькому народу за гостинність і теплий прийом. Ми тут почувались бажаними гостями. Тому ще раз: подяка від усіх нас!", — заявив боснійський фахівець.

У заключному турі донецький Шахтар гостюватиме в дортмундської Боруссії.