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-
Спарта Прага
-
29 січня
22:00
Баварія
-
Слован Братислава
-
29 січня
22:00
Жирона
-
Арсенал
-
29 січня
22:00
ПСВ
-
Ліверпуль
-
29 січня
22:00
Інтер
-
Монако
-
29 січня
22:00
Штутгарт
-
ПСЖ
-
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
22:00
Штурм
-
РБ Лейпциг
-
29 січня
22:00
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-
29 січня
22:00

Шахтар — Брест: відео голів та огляд матчу 22.01.2025

22 січня 2025

Шахтар - Брест, getty images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар у номінально домашньому матчі зустрівся з французьким Брестом.

За підсумками першого тайму, команда Маріно Пушича повністю переграла суперника. Спочатку блискавичний випад Кевіна на 18-й хвилині через центральну зону до чужого штрафного завершився результативним ударом у правий кут, а потім Георгій Судаков "паненкою" реалізував пенальті на 37-й хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Брест у рамках 7 туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

18' ШАХТАР 1️⃣:0️⃣ БРЕСТ, гол Кевіна:

37' ШАХТАР 2️⃣:0️⃣ БРЕСТ, гол Георгія Судакова:

Слідкуйте за ключовими подіями матчу Шахтар — Брест в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

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