Шахтар — Брест: відео голів та огляд матчу 22.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар у номінально домашньому матчі зустрівся з французьким Брестом.

За підсумками першого тайму, команда Маріно Пушича повністю переграла суперника. Спочатку блискавичний випад Кевіна на 18-й хвилині через центральну зону до чужого штрафного завершився результативним ударом у правий кут, а потім Георгій Судаков "паненкою" реалізував пенальті на 37-й хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Брест у рамках 7 туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

18' ШАХТАР 1️⃣:0️⃣ БРЕСТ, гол Кевіна:

37' ШАХТАР 2️⃣:0️⃣ БРЕСТ, гол Георгія Судакова:

Слідкуйте за ключовими подіями матчу Шахтар — Брест в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.