Шахтар — Брест: відео голів та огляд матчу 22.01.2025

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар у номінально домашньому матчі зустрівся з французьким Брестом.
За підсумками першого тайму, команда Маріно Пушича повністю переграла суперника. Спочатку блискавичний випад Кевіна на 18-й хвилині через центральну зону до чужого штрафного завершився результативним ударом у правий кут, а потім Георгій Судаков "паненкою" реалізував пенальті на 37-й хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Брест у рамках 7 туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:
18' ШАХТАР 1️⃣:0️⃣ БРЕСТ, гол Кевіна:
37' ШАХТАР 2️⃣:0️⃣ БРЕСТ, гол Георгія Судакова:
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