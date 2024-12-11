Барселона обіграла Боруссію Д в результативному матчі

Дубль Феррана Торреса у другому таймі допоміг каталонцям набрати три очки.

В матчі шостого туру етапу ліги Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд приймала Барселону на своєму полі. В старті дортмундців з'явився Рейна, тоді як у гостей відзначимо появу Дані Ольмо. З перших хвилин команди задали доволі високий темп — ініціативою володіла Барселона. Втім, перший гідний момент створили підопічні Шахіна - Забітцер отримав м'яч в чужому штрафному та пробив з гострого кута — Пенья впорався, але й був офсайд.

Команда Фліка небезпечно відповіла трохи згодом - Ямал вирізав шикарний пас в чужий штрафний, а Рафінья не влучив з вбивчої позиції. Боруссія не збиралась погоджуватись на гру другим номером та створила ще один шанс для взяття чужих воріт - Дюранвіль прорвався повз Бальде та покотив в центр, а Забітцер пробив вище з шикарної позиції.

Наприкінці тайму команди ще раз обмінялись небезпечними моментами, але в першому таймі вболівальники так і не побачили голи. А ось в другому таймі довго чекати не довелось - Ольмо шикарним пасом знайшов Рафінью, який уникнув офсайда та переграв Кобеля в ближньому бою. 0:1. Втім довго порадіти гостям не вдалось - Кубарсі нащось штовхнув Гірассі в своєму штрафному, а Серу впевнено реалізував пенальті.

Обидва тренери провели заміни й намагались змінити хід гри. У Фліка план спрацював - Кунде прострілив з правого флангу, а Фермін пробив в кут — Кобель впорався, але першим на добиванні був Торрес. 1:2. Щоправда, й господарі знайшли чим відповісти - Гросс отримав пас з глибини від Коуту, випередив Пенью і покотив на Гірассі, який відправив м'яч у метрів з 20 вже у порожні ворота. 2:2.

Здавалось, що Боруссія буде володіти ініціативою та зможе забити третій гол, але свій шанс використали каталонці. Класний контрвипад вдався каталонцям -- в його завершальній стадії Ямал шикарним пасом знайшов Торреса, той трохи пригальмував і, здавалось, втратив момент для удару, але невідпорно пробив в дальній кут. 2:3. Фінальний свисток арбітра зафіксував першу з 2021 поразку Боруссії на своєму полі в Лізі чемпіонів.

Боруссія Дортмунд — Барселона 2:3

Голи: Гірассі, 60 (пен), 79 - Рафінья, 52, Торрес, 75, 85

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон (Коуту, 46), Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні — Забітцер, Нмеча, Дюранвіль (Мален, 73) — Рейна (Гросс, 74), Гірассі, Гіттенс

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі (Гарсія, 90) — Ямал (Віктор, 90), Ольмо (де Йонг, 71), Рафінья (Лопес, 71) — Левандовські (Торрес, 70)

Попередження: Забітцер, Нмеча, Коуту, Бенсебаїні — Кубарсі, Торрес