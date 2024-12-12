Феєнорд розібрався зі Спартою

Відбувся черговий матч головного єврокубку.

Феєнорд у матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів обіграв празьку Спарту з рахунком 4:2.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині зусиллями Гернота Траунера, а через дві хвилини Ігор Пайшан подвоїв перевагу нідерландців.

Потім на 30 хвилині Аніс Хадж Мусса забив третій м'яч у ворота команди з Праги, яка відповіла влучним ударом Албіона Ррахмані наприкінці першого тайму.

На 63 хвилині Сантьяго Хіменес зняв усі питання про переможця матчу, на що Спарта змогла відповісти автоголом Томаса Белена, який вийшов на заміну.

Після шести турів Феєнорд набрав десять очок і посів 18 місце, а у Спарти — чотири бали та 28 рядок.

Феєнорд — Спарта Прага 4:2

Голи: Траунер, 8, Пайшан, 10, Хадж Мусса, 30, Хіменес, 63 - Ррахмані, 42, Белен (аг), 79.

Феєнорд: Велленройтер — Ньївкоп (Буено, 75), Траунер, Ганцко, Смал (Белен, 58) — Ін Бом (Стенгс, 75), Міламбо, Тімбер — Хадж Мусса (Лабрі Зеррукі, 75), Хіменес (Осман, 69), Пайшан.

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Серенсен, Коббо (Панак, 68) — Візнер, Саділек, Сольбаккен (Лачі, 68), Кайрінен, Рінеш (Зелени, 83) — Ррахмані (Краснікі, 77), Бірманчевич (Олатунджі, 77).

Попередження: Хіменес, — - Серенсен, Вітік, Зелени.