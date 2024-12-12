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Бенфіка з Трубіним поділила очки з Болоньєю

12 грудня 2024

Бенфіка - Болонья, Getty Images

Нічий результат на користь "орлів" та гнітючий для італійців.

Бенфіка у матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі поділила очки з Болоньєю.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. Зустріч вийшла з обопільно жорсткою боротьбою, через яку була велика кількість жовтих карток.

По моментах була перевага у "орлів", але реалізувати вони їх не змогли, як і італійці.

Після шести турів Бенфіка посідає 15 місце з десятьма очками, а у Болоньї — два бали та 33 рядок.

Бенфіка — Болонья 0:0

Бенфіка: Трубін — Ба, Араужу, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Флорентіну, Кекчю (Кабрал, 80) — Ді Марія, Павлідіс (Бесте, 72), Актюркоглу (Амдуні, 72).

Болонья: Скорупські — Пош (Корацца, 88), Беукема, Казале (Лукумі, 73), Гольм — Фергюсон, Моро (Побега, 73) — Урбанські (Ндоє, 73), Фаббіан (Фройлер, 73), Ілінг — Даллінга.

Попередження: Павлідіс, Флорентіну, Ба, Кекчю, Отаменді — Фаббіан, Казале, Фергюсон, Фройлер, Гольм.

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