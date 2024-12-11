Штутгарт розгромив Янг Бойз вдома

Три очки для підопічних Себастьяна Генесса.

Штутгарт у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 приймав Янг Бойз на Арені Штутгарт.

Німецький і швейцарський колективи обмінялися голами Лакоми й Штіллера в першому таймі. У другій половині зустрічі господарі поля захопили ініціативу, продемонструвавши солідну ефективність у завершенні атак. Результативні удари Мійо, Фюріха, Вагномана й Кайтеля дозволили "швабам" впевнено здобути три очки.

Штутгарт — Янг Бойз 5:1

Голи: Штіллер, 25, Мійо, 53, Фюріх, 61, Вагноман, 66, Кайтель, 76 — Лакоми, 6

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Штенцель, 77), Руо (Стергіу, 82), Шабо, Міттельштедт (Аль-Дахіль, 77) — Каразор (Кайтель, 46), Штіллер — Рідер, Мійо, Фюріх (Маланга, 77) — Демірович

Янг Бойз: фон Баллмос — Атекаме, Камара (Блум, 70), Беніто, Аджам (Пфейффер, 70) — Лакоми, Угринич — Віржиньюс (Коллі, 76), Імері (Малеш, 62), Монтейру — Іттен (Ганвула, 62)

Попередження: Рідер — Беніто, Аджам, Угринич, Лакоми