Дубль Саки забезпечив перемогу Арсеналу над Монако

Команда Мікеля Артети здобула четверту перемогу в головному єврокубку.

У матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів лондонський Арсенал впевнено обіграв Монако з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 34 хвилині зусиллями Букайо Саки, який скористався асистом Габріела Жезуса.

Потім на 78 хвилині Кай Гаверц обікрав воротаря після невдалої передачі суперника та віддав м'яч Букайо, який подвоїв перевагу "канонірів".

Остаточну крапку в матчі поставив Гаверц, якому результативну передачу віддав Сака.

Щодо українця Олександра Зінченка, то він не потрапив у заявку на матч через м'язову травму.

Таким чином, Арсенал набрав 13 очок і піднявся на третє місце у Лізі чемпіонів, а у Монако десять балів та 16 рядок.

Арсенал — Монако 3:0

Голи: Сака, 34, 78 Гаверц, 88.

Арсенал: Рая — Парті, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі (Тімбер, 64) — Едегор (Нванері, 79), Райс (Жоржиньо, 64), Меріно — Сака, Жезус (Гаверц, 73), Мартінеллі (Троссар, 64).

Монако: Маєцькі — де Олівейра (Тезе, 81), Керер, Салісу, Енріке — Магасса (Мінаміно, 46), Камара (Матазо, 81) — Акліуш, Головін, Бен-Сегір — Емболо (Іленіхена, 81).

Попередження: Мартінеллі, Меріно — де Олівейра.