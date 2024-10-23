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Конопля: Мали шанси вирвати як мінімум нічию

23 жовтня 2024

Юхим Конопля, ФК Шахтар

Юхим Конопля поділився враженнями від матчу з Арсеналом.

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля прокоментував поразку своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти Арсеналу (0:1).

"Звісно, перші 20–25 хвилин були дуже важкими для нас, тому що це, усе ж, одна з топових команд світу, і ми потроху адаптувалися до їхньої гри, до того, як вони пресингують, що роблять з мʼячем. Але після ми показали наш характер, і саме завдяки цьому та бажанню змогли трохи переломити гру, створити декілька моментів, узяти під контроль мʼяч та гру в цілому. І також мали можливості, щоб забити.

У перші хвилини вони відчувалися швидшими, більшими, наче в них на одного гравця більше на полі. Але, я ж кажу, коли ми адаптувалися і трохи втягнулися, то звикли та зрозуміли, що проти них можна грати, можна грати в наш футбол.

Звісно, у них були подачі й моменти, без цього ніяк, але ми боролися, підстраховували один одного. Мабуть, саме завдяки тому, що ми билися на футбольному полі та допомагали один одному, змогли не пропустити більше одного гола. Та й той був якимсь нещастям, бо мʼяч так зрадницьки залетів, що немає навіть слів.

Чи відчувалося, що хід гри може змінитися на користь Шахтаря? Так, відчувалося, коли в останні 20–30 хвилин ми взяли мʼяч під контроль. Гадаю, футболісти Арсенала це відчули. Саме це їх, може, десь фізично підломило: вони теж люди й також можуть фізично виснажуватися, як і ми. Але ми завдяки характеру змогли взяти гру під свій контроль та мали шанси, мали дуже хороші можливості, щоб забити й вирвати як мінімум нічию.

Арсенал — Шахтар. Наші оцінки

Відбитий пенальті Різника? – Звісно, очікували, що може потягнути, бо якщо памʼятаєте, то ще за Ворсклу Діма дуже класно тягнув пенальті, і тут, напевно, нічого для нього не відрізняється – теж удар з позначки. Гравець пробив, він прочитав чи просто гарно зайняв позицію – я не знаю, це його воротарські штучки. Авжеж, ми раділи за нього, і це дало нам поштовх рухатися вперед.

Висновок такий: якщо ми можемо грати проти Арсенала, команди, яка змагається за чемпіонство в найсильнішій лізі світу – а я вважаю, що вони боротимуться і за перемогу в Лізі чемпіонів, це однозначно, – то ми повинні виходити й грати в наш футбол, показувати свої найкращі якості з кожною командою, з якою зустрічатимемося в майбутньому.

Хочу подякувати нашим фанам, тому що, коли вийшов на розминку, було дуже приємно та, чесно скажу, неочікувано побачити стільки наших вболівальників – майже увесь кутовий був забитий знизу догори. Було чутно під час гри, як вони підтримували нас, як співали. І, звісно, дуже велика подяка всім нашим фанам, які зараз в Україні й підтримували нас, дивлячись гру по телевізору, та подяка нашим воїнам, яким, сподіваємося, незважаючи на результат, ми подарували позитивні емоції", — наводить слова Коноплі прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Шахтар.

Джерело: ФК Шахтар (Донецьк)

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