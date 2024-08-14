Зальцбург, як і Динамо, переніс матч у чемпіонаті заради Ліги чемпіонів

14 серпня 2024

Гравці Зальцбурга, Getty Images

Обидві команди мають намір пробитися до групового етапу головного єврокубка.

Зальцбург на своєму офіційному сайті оголосив, що домовився про перенесення матчу четвертого туру чемпіонату Австрії проти Гартберта, який мав відбутися 24 серпня.

"Бики" скористалися правилом, яке дозволяє команді перенести зустріч чемпіонату, яка запланована між двома матчами плей-оф єврокубків.

Нагадаємо, у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Зальцбург зіграє проти київського Динамо. Ігри відбудуться 21 та 27 серпня.

На минулій стадії турніру Динамо пройшло Рейнджерс, а Зальцбург був сильнішим за Твенте.

Також додамо, що раніше Динамо перенесло поєдинок УПЛ проти Ворскли, який також мав бути зіграний 24 серпня.

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