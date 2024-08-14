Рейнджерс — Динамо Київ. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Шотландську перепону на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА київське Динамо таки подолало. Не без скандалу, як уже написали ЗМІ на Британських островах, але що поробиш — не тільки нашим командам ставати жертвами помилок італійських арбітрів. Команда Шовковського навіть за переваги за кількістю гравців у складі примудрилась наробити чимало помилок у захисті, і в один момент здавалось, що суперників таки не вдасться стримати навіть за таких умов. Однак ні, тренерський штаб зробив дві дуже вдалі ротації й забрав дуель.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на стадіоні Гемпден Парк (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Георгій Бущан — 8,0. Серед найкращих гравців першого матчу проти Рейнджерс — воротар Динамо, найкращий у другому — знову він. Гра "на нуль" та кілька сейвів у відповідальний момент зумовлюють цю високу оцінку. Зокрема в першому таймі, коли суперники в атаці створили значно більше моментів за киян.

Олександр Караваєв — 6,5. Цікаво, що в цій дуелі обидва флангових захисники киян мали по гольовому моменту, але розпоряджались можливостями забити, м’яко кажучи, кепсько. Можливо, викликів для Караваєва в другому таймі було б ще більше, як би не, спочатку, вилучення Жефте, а потім і травма Їлмаза, але то вже умовності. Із того, що було до перерви, Олександр явно не бігав з язиком за плечима в обороні, але й в атаці розкритись не зумів.

Денис Попов — Тарас Михавко — 7,0. "Нуль" у показнику пропущених м’ячів Динамо в цьому матчі також є показником якісної гри пари в центрі оборони. Дійсно, Попов і Михавко не обходились без помилок, однак у останній момент майже завжди вдавалось їх виправити. Особливо це було помітно в контратаках проти Дессерса для кожного з цієї пари.

Владислав Дубінчак — 6,0. У плані атаки, по лівому захиснику Динамо можна сказати те саме, що й про Караваєва — момент був, реалізації не було. А от у захисті вже не все так однозначно, бо перевантаження у вигляді Таверньє, Діоманде та Маккозленда (потім — Черни), Дубінчак уже не витримував. Могло це закінчитись і більшими проблемами для Динамо.

Віталій Буяльський — 5,5. За великим рахунком, після двох стартових для Динамо дуелей кваліфікації Ліги чемпіонів немає бути жодних питань, чому основним гравцем центру поля має бути саме Піхальонок. У Буяльського знову було достатньо часу на те, аби переконати тренерський час та нас у зворотньому, але ні.

Володимир Бражко — 6,5. Опорний півзахисник киян геть не завжди встигав відпрацьовувати поблизу власного штрафного, що було геть не дивно, адже більшість атак Рейнджерс ловили киян у перехідних фазах, або залучали другий темп. Де зміг чіплятись, там Бражко залишався переможцем. Фірмової гармати не побачили, це, дійсно, сумно, але функції Володимира цього разу це не передбачали.

Микола Шапаренко — 7,5. Півзахисник Динамо цього разу обмежився однією результативною дією наприкінці матчу, але його внесок до загального успіху від того не варто применшувати. Шапаренко — очевидний лідер киян на початку сезону, і якщо так далі піде, то груповий етап єврокубків цілком може зумовити подальший великий продаж. А наразі ж просто приємно спостерігати за грою футболіста у відмінній формі.

Андрій Ярмоленко — 6,5. Цього разу без забитого м’яча залишив поле нападник Динамо, однак не без гольових моментів на його рахунку. Або хоча б побічній участі в небезпечних ситуаціях. Однак різниця в швидкості дій на полі поміж Ярмоленком та свіжим Волошиним була аж якось страхітливо великою.

Владислав Ванат — 5,5. Форвард Динамо в другій грі проти Рейнджерс не вразив узагалі. У першому матчі хоч підігравати партнерам у глибині вдавалось, а тут що не момент, то Ванат не встигає за передачею з флангів. А оскільки тільки так на нього й грають від початку сезону, то знову Владислав залишився без результативних дій.

Владислав Кабаєв — 6,0. Лівий вінгер киян не дав цього разу тієї інтенсивності в атаці, яку ми вже бачили від нього на початку цього сезону, тож виступ вийшов помірним. І це виглядає трохи несподіваним, адже допомога Кабаєва в захисті також мала не надто яскраво виражений характер.

Назар Волошин, Олександр Піхальонок — 7,5. Дві заміни, якими Шовковський влучив у саме серце мішені, бо саме два свіжих гравці своїми голами й принесли перемогу Динамо.

Максим Брагару — 6,0. Новачка киян, поки що, ми все ніяк не можемо відчути на повну, бо ігрового часу надають йому не надто багато й у такі моменти, коли важко чимось здивувати. Хоча приклад Волошина й Піхальонка в цій грі доводить протилежне.

Джастін Лонвейк, Крістіан Біловар — останні дві заміни від Олександра Шовковського були виконані на завершення основного часу й банально не мали часу, аби якось вплинути на гру. І потреби в цьому не було.