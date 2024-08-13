Зальцбург пройшов Твенте та може зустрітися з Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Відбулися перші матчі-відповіді кваліфікації головного єврокубка.

Сьогодні, 13 серпня, проходять матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

У головній парі, яка цікавить українських уболівальників, австрійський Зальцбург у гостях упустив перемогу над Твенте. Матч закінчився із рахунком 3:3.

Австрійці відкрили рахунок на 17 хвилині зусиллями Маурітса Чергорда, а за вісім хвилин Доргелес Нене подвоїв перевагу "биків". До перерви нідерландці відповіли влучним ударом Меса Хільгерса.

На початку другого тайму Мусса Ео знову забезпечив комфортну перевагу для Зальцбурга, але на 64 хвилині Алек ван Хуренбек скоротив його.

На 73 хвилині Чергорд міг зняти всі питання з дуелі, але він не зміг реалізувати пенальті. Цим скористався Твенте і зрівняв рахунок, коли на 87 хвилині відзначився Сем Стейн.

Таким чином, Зальцбург за сумою двох зустрічей з рахунком 5:4 пройшов Твенте і в раунді плей-оф за місце у груповому етапі Ліги чемпіонів зіграє проти переможця пари Динамо Київ – Рейнджерс, які зараз грають свій матч.

Твенте — Зальцбург 3:3 (перший матч 1:2)

Голи: Хільгерс, 43, ван Хуренбек, 64, Стейн, 87 — Чергорд, 17, Нене, 25, Ео, 46.

На 73 хвилині Маурітс Чергорд (Зальцбург) не реалізував пенальті.

В інших дуелях словацький Слован розійшовся миром із кіпрським АПОЕЛом, закінчивши зустріч внічию з рахунком 0:0. Завдяки домашній перемозі (2:0) Слован пройшов далі.

АПОЕЛ — Слован Братислава 0:0 (перший матч 0:2)

Вилучення: Петровіч, 81 (друга жовта).

У той же час, норвезький Буде-Глімт не залишив шансів Ягеллонії, розгромивши поляків з рахунком 4:1. У першій грі норвежці також були сильнішими – 1:0.

Буде-Глімт — Ягеллонія 4:1 (перший матч 1:0)

Голи: Фет, 34, 56, Маатта, 38, Гег, 71 — Берг, 4 (автогол).

У ще одному поєдинку турецький Фенербахче з Жозе Моурінью на чолі, в основний час вирвав перемогу над французьким Ліллем з рахунком 1:0 завдяки автоголу Бафоде Діакіте на першій компенсованій хвилині.

Оскільки перший матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "догів", дуель перейшла в овертайми, де на 109 хвилині французи залишилися в меншості після вилучення Айси Манді. Однак це не завадило Ліллю зрівняти рахунок зусиллями Джонатана Девіда, який реалізував пенальті.

Фенербахче — Лілль 1:1 (після дод. часу) (перший матч 1:2)

Голи: Діакіте, 90+1 (автогол) — Девід, 116 (пен).