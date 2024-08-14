Динамо зіграє проти Зальцбурга у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Олександра Шовковського може стати другим представником України у головному єврокубку.

Кілька миттєвостей тому закінчилися матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначилися пари плей-оф раунду відбору.

Київське Динамо у матчі-відповіді в Шотландії обіграло Рейнджерс з рахунком 2:0 і за сумою двох матчів 3:1 пройшло далі, вибивши шотландців у груповий етап Ліги Європи.

Суперником команди Олександра Шовковського на останньому бар'єрі перед груповою стадією Ліги чемпіонів стане австрійський Зальцбург, який за підсумками двох ігор пройшов нідерландський Твенте з рахунком 5:4.

Матчі цієї стадії турніру пройдуть 20-21 та 26-27 серпня.