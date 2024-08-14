Рейнджерс — Динамо Київ 0:2 Відео голів та огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 13.08.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів єврокубкового поєдинку, що відбувся 13 серпня 2024 року.

Київське Динамо у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів обіграло шотландський Рейнджерс (2:0).

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі та закінчився нулями на табло, а на старті другої половини матчу шотландці залишилися у меншості після вилучення Жефте Діаса за другу жовту картку.

Команда Олександра Шовковського довгий час не могла повірити в такий перебіг подій і Рейнджерс мало не покарав киян.

Тим не менш, Олександр Піхальонок, який вийшов на заміну, класно пробив у нижній кут воріт на 82 хвилині і відкрив рахунок у матчі, а через дві хвилини перевагу Динамо зміцнив Назар Волошин.

Таким чином, Динамо пройшло в раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє проти австрійського Зальцбурга, який пройшов нідерландський Твенте.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рейнджерс — Динамо Київ:

Рейнджерс — Динамо Київ 0:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Піхальонок, 82, Волошин, 84.

Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Преппер, Суттар, Їлмаз (Девіс, 77) — Діоманде (Стерлінг, 68), Баррон — Маккозленд (Черни, 46), Лоуренс (Матондо, 85), Жефте — Дессерс.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв (Біловар, 90), Попов, Михавко, Дубінчак — Буяльський (Піхальонок, 75), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 90) — Ярмоленко (Волошин, 68), Ванат, Кабаєв.

Попередження: Жефте, Діоманде.

На 50-й хвилині був вилучений Жефте Діас (Рейнджерс) (друге попередження).