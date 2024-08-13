Динамо Київ здолало Рейнджерс на шляху до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Олександра Шовковського скористалась вилученням у складі суперників.

Минув тиждень відтоді, як ми обговорили всі моменти, пов’язані з першим матчем третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА поміж київським Динамо та шотландським Рейнджерс, який завершився нічиєю з рахунком 1:1. Після цього обидві команди розійшлись по своїх національних першостях та на мить замислились про справи на внутрішній арені, і все заради того, аби зустрітись знову на Гемпден Парк задля вирішення долі перепустки до наступного раунду відбору.

Щось докорінно змінити в грі команди за такий короткий термін практично неможливо, тож ті трохи важкуваті перемоги над Мотервеллом та рівненським Вересом у чемпіонатах з однаковим рахунком (2:1) відповідно для кожної з команд були неначе трампліном до чергової великої сутички.

Власне, на футбольному полі в першому таймі й була виключно жорстка боротьба. Рейнджерс на правах господарів вигравав більшість епізодів, але аж надто разючою перевагу команди Філіппа Клемана назвати було не можна. Хіба що, за кількістю гольових моментів та спроб пробити по воротах шотландці переважали, але Бущан рятував, а особливо — під час завершення контратаки через лівий фланг від Маккозленда посеред тайму.

Решта спроб господарів атакувати зводилась до банального – м’яч заводився до штрафного киян через фланги, і якщо захисники десь хибили, то ставало некомфортно. Однак подібних епізодів, на щастя, було обмаль, тож до перерви команда Шовковського, можна сказати, дотерпіла. Ще й до власних контратак кілька разів виходила непогано, але дії гравців "біло-синіх" під час їхнього завершення не вражали оригінальністю.

Ніхто не знає, як би справи Динамо складались у другому таймі за його базового сценарію, але італійський рефері Марко Гуїда підклав велику свиню Рейнджерс, коли на 50 хвилині десь примудрився побачити привід для другої жовтої для бразильця Жефте під час боротьби проти Караваєва перед штрафним киян. Вилучення господарі так і не змогли опротестувати, тож були змушені змиритись із грою в меншості.

А це вже геть інші розклади. У будь-якому випадку, нам так здавалось у той момент. Однак по грі вийшло так, що пресинг від Рейнджерс на чужій половині став ледь не вдвічі агресивнішим, аніж був до цього, тож Динамо танцювало на лезі ножа. І майже обпіклось, коли посеред другого тайму штрафний майданчик Бущана просто палав від гольових моментів у суперників.

Як тоді втрималась команда Шовковського — ніхто не знає й не дізнається, бо завершувало гру Динамо саме так, як і треба було, узагалі-то, грати весь другий тайм. Пішли й добили суперників дальнім ударом Піхальонка з правого флангу й успішним випадом Волошина з протилежного боку поля. Дійсно, навіщо допомагати вболівальникам берегти нервові клітини?

Фінальний свисток італійського арбітра Марко Гуїди відправив до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА від звітної пари команд київське Динамо, тоді як для шотландського Рейнджерс єврокубкова кампанія продовжиться на груповій стадії Ліги Європи. Підопічні Олександр Шовковського зустрінуться з австрійським РБ Зальцбург.Рейнджерс —0:2 (перший матч – 1:1)Піхальонок, 82, Волошин, 84Батленд — Таверньєр, Преппер, Суттар, Їлмаз (Девіс, 77) — Діоманде (Стерлінг, 68), Баррон — Маккозленд (Черни, 46), Лоуренс (Матондо, 85), Жефте — Дессерс.Бущан — Караваєв (Біловар, 90), Попов, Михавко, Дубінчак — Буяльський (Піхальонок, 75), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 90) — Ярмоленко (Волошин, 68), Ванат, Кабаєв.Попередження: Жефте, Діоманде