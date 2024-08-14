Таверньєр: Думаю, що рефері поквапився

Захисник Рейнджерс прокоментував поразку від Динамо Київ.

Напередодні шотландський Рейнджерс на власному полі поступився київському Динамо у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Рейнджерс — Динамо Київ 0:2 Відео голів та огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Після завершення гри капітан господарів Джеймс Таверньєр поділився враженням від виступу власної команди.

"Очевидно, що це розчарування — не отримати шанс пройти до наступного раунду і спробувати потрапити до Ліги чемпіонів.

Так само очевидно, що ми все ще залишаємось у єврокубках, у Лізі Європи, але під час гри одне рішення арбітра здатне змінити всю динаміку гри.

Я говорив з ним, коли це сталось. Він пояснив, що це був удар ліктем в обличчя. Озираючись на нього рішення до цього за ходом гри, я зрозумів, що він дуже рано свистить. Я думаю, що це не тягнуло навіть на штрафний удар. Думаю, що рефері й тут поквапився. У тому, як Жефте боровся, не було жодного злого умислу.

Шанси вибороти м’яч були 50 на 50, бо він піднявся в повітря. Жефте стрибнув набагато раніше за суперника, зіграв головою в повітрі. Я не знаю, де там міг бути контакт і наскільки сильним він би міг бути.

Очевидно, що це рішення мало велике значення. Очевидно, що ми будемо озиратись на нього, і так само очевидно, що ми повинні швидко забути про цей матч. У нас попереду є ще гра на вихідних.

Ми зробимо висновки після цієї поразки, а потім її забудемо й знову вийдемо на поле", — заявив англійський виконавець.

Шотландський Рейнджерс продовжить участь у єврокубках на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.