Клеман: Це найгірше вилучення, яке я бачив за більш ніж 30 років у футболі

Керманич Рейнджерс прокоментував поразку від Динамо Київ.

Шотландський Рейнджерс напередодні на власному полі поступився київському Динамо у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Рейнджерс — Динамо Київ 0:2 Відео голів та огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер господарів Філіпп Клеман поділився враженням від виступу власної команди.

"Я бачив повтор моменту з вилученням, і очевидно, що у футболі іноді є певна сіра зона для рішень арбітра, і тому VAR існує, щоб допомагати зробити футбол більш чесним.

Але це рішення не мало нічого спільного з сірою зоною. Усе було дуже чітко — жодних підстав навіть для фолу не було. Жефте стрибав вище за суперника, він не рухає у його бік рукою, вона знаходиться поруч із його тілом, тобто жодних натяків на порушення.

Я намагався зрозуміти це рішення і запитав арбітра про нього після гри, але він залишився при своїй думці. Для нього це був явний фол і друга жовта і червона. Я впевнений, що у його босів буде інша думка.

Я не можу сказати, що це вбило мрію в той момент, тому що гравці продовжували йти вдесятьох в контратаку. Ми домінували до цього і створювали моменти. Динамо — хороша команда, але ви бачили, що вони теж утомлюються, і ми знали, що у нас попереду будуть кращі шанси.

Гравці продовжували вірити, але наприкінці вони забили гол, а потім ми спробували дотиснути їх, і вони забили другий.

Вилучення було вирішальним моментом гри, і в підсумку це вбило мрію роздягальні та мрії більш ніж 50 000 вболівальників. Ви очікуєте кращого рівня прийняття рішень у цьому турнірі.

Це найгірше вилучення, яке я бачив за більш ніж 30 років у футболі. У мене зараз у голові багато думок, але ви, хлопці, знаєте, що якщо я скажу занадто багато, то можу отримати дискваліфікацію, тому давайте тримати все в голові.

Я повинен тримати себе в межах заради клубу й команди, і ми повинні рухатися далі і взяти позитивні уроки з цих двох ігор", — заявив бельгійський фахівець.

Шотландський Рейнджерс продовжить участь у єврокубках на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.