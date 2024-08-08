Стрічка новин

00:45

На матч Рейнджерс — Динамо призначена італійська бригада суддів

23:59

Ліга чемпіонів. Славія сильніша за Юніон, Слован обіграв АПОЕЛ, Ягеллонія поступилася Буде-Глімту

14:22

Моурінью — після поразки від Лілля: Ситуація не драматична

12:44

Бражко: Будемо робити все можливе, щоб пройти до наступного раунду Ліги чемпіонів

10:55

Брагару: Прикро, що втратили перемогу, але ще є друга гра з Рейнджерс

10:26

Клеман — про матч-відповідь з Динамо: Сподіваюся, що підтримка фанатів буде такою сильною, що зірветься дах стадіону

09:56

Дессерс: Сподіваюся, що мій пізній гол Динамо виявиться вирішальним у цьому двоматчевому протистоянні

08:00

Динамо Київ — Рейнджерс. Наші оцінки

00:41

Шовковський: Безумовно, ми засмучені через те, що упустили перемогу на останній хвилині

00:21

Динамо Київ — Рейнджерс 1:1 Відео голів та огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 06.08.2024