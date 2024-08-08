На матч Рейнджерс — Динамо призначена італійська бригада суддів

Стало відомо, хто обслуговуватиме матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між шотландським Рейнджерсом та київським Динамо.
Головним арбітром матчу буде 43-річний італієць Марко Гуїда, допомагати якому будуть Філіппо Мелі та Стефано Алассіо. Резервним рефері призначено Ерманно Фелічіані.
За систему ВАР відповідатиме Алеандро Ді Паоло, а його помічником призначено Даніеля Патерна.
Нагадаємо, матч-відповідь Рейнджерс — Динамо відбудеться 13 серпня, о 21:45 за Києвом. Перша гра закінчилась із рахунком 1:1.