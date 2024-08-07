Шовковський: Безумовно, ми засмучені через те, що упустили перемогу на останній хвилині

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Рейнджерсом.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічийний результат у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти шотландського Рейнджерса (1:1).

"Безумовно, ми засмучені через те, що упустили перемогу на останній хвилині. Водночас ми розуміли, що доля нашого протистояння буде вирішуватися у Глазго. Ми зіграли лише перший тайм. До другого команда буде готуватися через матч чемпіонату України, який ми проведемо 9 серпня.

У футбол грало дві команди, одна намагалася втримати результат, розраховуючи на швидкі контратаки. І у нас були можливості для цього, тим більше, що основна загроза була саме від флангових атак суперника. Ми мали діяти в окремих моментах матчу більш впевнено, але припускалися помилок. Будемо дивитися відео і розбиратися. Недостатня кількість матчів такого високого рівня, безумовно, є негативним уроком для нас.

Рейнджерс гратиме матч-відповідь не на своєму рідному стадіоні? Не думаю, що це нам допоможе, адже на якому б стадіоні не відбувалася гра, більшість фанатів буде вболівати за вашу команду. Безумовно, підтримка відіграє велику роль, і я хочу подякувати усім уболівальникам, які сьогодні прийшли підтримати нашу команду і робили усе можливе, що ми відчували себе майже як вдома.

Можу сказати, що, безумовно, у нас буде певна ротація у складі на матч проти Вереса. Тим більше, що подорож до Рівного займе у нас багато часу – десь по вісім годин туди й назад", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Рейнджерс.