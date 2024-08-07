Клеман — про матч-відповідь з Динамо: Сподіваюся, що підтримка фанатів буде такою сильною, що зірветься дах стадіону

Коуч шотландців сподівається на підтримку фанатів.

Головний тренер Рейнджерс Філіпп Клеман поділився емоціями від першого матчу 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів з Динамо (1:1).

"Я думаю, що на тій стадії, на якій ми перебуваємо, з огляду на наш перехідний період, ми зробили крок уперед і домоглися справді важливого результату.

У першому таймі ми занадто легко втрачали м'яч, і Динамо отримувало можливість для контратак. Кияни смертоносні в цьому компоненті, вони діють дуже швидко і з високою якістю. У другому таймі ми мали набагато кращий вигляд, ніж до перерви. Ми були більш спокійні з м'ячем і контролювали більше простору.

Динамо – справді хороша команда, вони грають разом уже чотири або п'ять років, тож багато командних дій у них доведені до автоматизму. У цьому плані я залишився задоволений тим, як наша команда реагувала в тих чи інших ситуаціях.

Щодо гола Дессера на останній хвилині матчу... Йому декілька разів не щастило до цього, у Бущана було декілька хороших сейвів. Усе-таки йдеться про голкіпера національної збірної України. Та й узагалі Динамо – команда з великою кількістю сильних сторін.

До матчу-відповіді з Динамо на нас чекає поєдинок у чемпіонаті. Я не знаю, чи буде така гра у Динамо. Перед сьогоднішнім матчем у нашого суперника не було поєдинку в чемпіонаті, але ви бачили, що їм було важко фізично наприкінці зустрічі.

А ще сподіваюся, що в матчі-відповіді підтримка наших уболівальників буде такою сильною, що зірветься дах стадіону", – цитує Клемана офіційний сайт Рейнджерс.

Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.