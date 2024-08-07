Динамо Київ — Рейнджерс. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Ще б трошки, і про це матч ми б говорили геть у іншому контексті перед грою у відповідь у Глазго за тиждень. У плані здобутого результату — так точно. А так — починаємо все з початку, тільки Динамо впевнилось у тому, що в суперників досвідчені гравці наразі точно перебувають далеко від своєї найкращої форми, а Рейнджерс тепер точно робитиме ставку на подачі з флангів у домашній грі. Бо що одна тактика спрацювала, що інша. А отже ніхто нікого не здивував.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на стадіоні Арена Люблін (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Георгій Бущан — 8,0. Воротарю Динамо цього вечора довелось працювати значно більше, аніж за два матчі попередньої стадії разом узяті. І Бущан був дуже близьким до того, аби провести "сухий" матч із кількома дуже яскравими порятунками власних воріт, але в самому епізоді з пропущеним м’ячем до нього запитань жодних.

Олександр Караваєв — 7,0. Правий захисник киян цю гру провів на високому рівні й дуже допомагав у пресингу на чужій половині в першому таймі. Власне, завдяки кому став можливим єдиний гол Динамо в цьому матчі, ми всі добре бачили. І не поодинокий ж епізод за участі Караваєва це був.

Денис Попов — Тарас Михавко — 6,5. У центрі захисту Динамо тим часом було не все спокійно, але це можна було легко передбачити в грі проти суперників, із такими виконавцями в атаці та відповідним стилем під них. Однак Попов до певного моменту, не без проблем, але стримував Дессерса, тоді як Михавко пробував і за Лоуренсом приглядати, і десь довгий пас відшукати. Кілька разів, до речі, непогано запускав передачі вперед Тарас, але, безумовно, всі тепер будуть говорити тільки про момент на останніх секундах.

Костянтин Вівчаренко — 6,5. Те саме стосується й лівого захисника Динамо, який, узагалі-то, теж провів більш-менш стабільну гру, але от під час останньої подачі весь захист киян зіграв неналежним чином і це вирішило долю результату першої гри. Можливо, хтось і пригадає потім, що Вівчаренко кілька разів гостро підключався до атак, а також майже забезпечив гол для Ваната своїм дальнім ударом.

Олександр Піхальонок — 6,5. Влаштувати шоу, як це було проти Партизана, цього разу в новачка Динамо не вийшло, але бодай раз своїм дальнім пострілом реакцію досвідченого Батленда Піхальнок перевірив. У решті епізодів Олександр цілком компенсував обсяг роботи Буяльського попереду, а оскільки ще й розташовувався відносно в глибині, то суперникам було дуже складно його перекрити. Однак витривалість ще доведеться напрацьовувати з часом.

Володимир Бражко — 6,5. Для опорника Динамо ця гра починалась як не з програної боротьби перед власним штрафним, так із гольового моменту біля чужих воріт. І на цьому, власне, із переліку дійсно яскравих епізодів за участі Бражка — усе. Далі була проста боротьба за кадром для більшості вболівальників.

Микола Шапаренко — 7,0. Робочий матч для центрального півзахисника киян, а від того й заміна перед заключним відтинком протистояння. Бо Шапаренко банально стомився, що й не дивно, бо позаду він відпрацьовував належним чином, а попереду був головним рушієм атаки. Не завжди при цьому знаходив підтримку від партнерів, що теж варто зауважити.

Андрій Ярмоленко — 7,0. Цього разу досвідчений лідер атак Динамо забив і загалом грав у дуже натхненному стилі. Поки вистачало сил, зрозуміло, що також ні для кого вже не є новиною. На старті сезону Ярмоленко виглядає взагалі поза досяжністю для конкурентів, і цього разу сказав своє слово знову.

Владислав Ванат — 6,5. Якби Ванат забив тоді "чистий" м’яч, то які взагалі питання щодо нього могли виникнути за підсумком цієї гри? Гольовий пас на Ярмоленка віддавав саме Владислав, а от щоб йому такий м’яч хтось би подарував — то вже ні. Тільки подачі йшли в напрямку форварда Динамо, що проти шотландського колективу виглядало, м’яко кажучи, дивним рішенням.

Владислав Кабаєв — 6,0. Цього разу форвард був непомітним на полі, і, можливо, його заміна все ж таки була виконана значно пізніше, аніж це було потрібно.

Віталій Буяльський — 6,0. Непереконливими були виступи атакувального півзахисника Динамо в іграх проти Партизана й після цього вечора впевненість у тому, що в нього є шанси опинитись у старті, за нормальних умов, майже відсутня. Кудись подівся той внесок у загальний результат, який був у минулому сезоні в Буяльського.

Джастін Лонвейк — 6,0. Поява ще одного гравця в центрі поля на заміну також мало чим здивувала. Лонвейк зібрав на собі кілька фолів, як Буяльський, та й усе на тому.

Назар Волошин, Максим Брагару — наприкінці гри Шовковський наважився на пару замін задля пожвавлення гри на флангах і ледь таке рішення не дозволило Динамо подвоїти власну перевагу, але "літній" новачок Брагару нагоду змарнував.