Динамо Київ — Рейнджерс 1:1 Відео голів та огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 06.08.2024

07 серпня 2024

Динамо Київ - Рейнджерс, ФК Динамо Київ

Football.ua представляє відео найкращих моментів єврокубкового поєдинку, що відбувся 6 серпня 2024 року.

Київське Динамо у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів упустило перемогу над шотландським Рейнджерсом (1:1).

Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли на 38 хвилині Андрій Ярмоленко замкнув простріл Владислава Ваната з правого краю штрафного майданчика.

Однак шотландці змогли відігратися в останньому моменті поєдинку, коли на четвертій компенсованій хвилині відзначився Сіріль Дессерс.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Рейнджерс:

Динамо Київ — Рейнджерс 1:1
Голи: Ярмоленко, 38 — Дессерс, 90+4.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок (Буяльський, 69), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 70) — Ярмоленко (Волошин, 77), Ванат, Кабаєв (Брагару, 76).

Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Суттар, Балогун, Їлмаз — Діоманде (Давелл, 80), Баррон (Стерлінг, 71) — Райт (Жефте, 46), Маккозленд (Черни, 60), Лоуренс — Дессерс.

Попередження: Таверньє, Суттар, Дессерс.

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