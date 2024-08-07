Брагару: Прикро, що втратили перемогу, але ще є друга гра з Рейнджерс

Коментар півзахисника після прикрої нічиєї.

Півзахисник Максим Брагару поділився враженнями від першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Рейнджерс (1:1), який став для нього дебютним у складі Динамо.

"Емоції стримані. Звичайно, щасливий, що дебютував, але було б краще, якби ми виграли цю гру.

Напруга була, адже Рейнджерс — дуже хороша команда. Але в нас є ще другий матч, будемо все робити заради того, аби перемогти та крокувати далі.

Не можу оцінювати власну гру, тренерський штаб дивитиметься та буде давати оцінку гри всієї команди. Від себе ж буду робити все, аби в кожній грі показувати свій максимум.

Що відчували після фінального свистка? Звичайно, дуже прикро пропускати ось так, на останній хвилині, та не втримати той результат, який був у нас фактично в кишені.

- Матч-відповідь? Усе залежить від нас. Будемо виходити на поле, намагатимемося показувати свій найкращий футбол, і тоді все буде добре", — сказав Брагару.