Ванат: Мали вийти й загнати Партизан куди подалі

Форвард "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Партизаном.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Партизана (3:0), в якому він реалізував пенальті.

"Емоції дуже позитивні, але немає навіть сил, аби якось їх охарактеризувати. Задоволені, що пройшли далі, виграли впевнено обидва матчі, та ще й у такого суперника, на якого мотивація була позамежна.

Розуміли, що в нас є перевага в чотири голи, але це не грало ролі, оскільки мали вийти й загнати цю команду куди подалі.

Епізод з пенальті? Я запитав у Буяльського та Ярмоленка, чи можна мені пробити. Вони дозволили, тож дякую їм за це. Футбол – командна гра, і вони вчинили по-командному, дали мені пробити, тож вдячний їм.

Партизан — Динамо Київ. Наші оцінки

Звичайно, всі читають новини, і те, що відбувалося протягом цих двох ігор, яке було напруження в соцмережах та в Інтернеті, всі все розуміли. Тому добре, що вдалося виграти, тим паче настільки впевнено.

Не дивився матчів Рейнджерса, чекав другого матчу проти Партизана, щоб остаточно оформити вихід до наступного раунду. Вже від завтрашнього дня будемо готуватися до Рейнджерс.

Я вважаю, що підготовка ще триває, чемпіонат навіть ще не почався. Усі готуються, намагаються викладатися на сто відсотків. Зрозуміло, що в перших іграх це важко поки, але будемо додавати. Тим паче, ще є куди.

Травма Дячука? У роздягальні Максима не було. Я так розумію, він поїхав до лікарні. Звичайно, ще коли на полі він сідав до машини, усі казали йому, щоб він не розчаровувався та тримався. Бажаємо йому лише здоров’я", — наводить слова Ваната прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Партизан – Динамо Київ.