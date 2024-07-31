Динамо Київ удруге розгромило Партизан

Не здивуємось, якщо серби поїдуть зализувати рани на болота.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Партизан — Динамо Київ 0:3 (перший матч – 2:6)

Голи: Ярмоленко, 16, Ванат, 69, Караваєв, 90+3



Партизан: А. Йованович — Філіпович (де Медіна, 83), Маркович, Муякич, Юрчевич (Антич, 79) — Захід (Натхо, 65), Овусу — Лазаревич, Калулу (Ксандер, 65), Го (Тріфунович, 65) — Сальданья.



Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Дячук (Біловар, 54), Дубінчак — Піхальонок, Буяльський (Андрієвський, 70), Шапаренко (Лонвейк, 70) — Ярмоленко (Кабаєв, 70), Ванат (Супряга, 78), Волошин.



Попередження: Філіпович, Маркович