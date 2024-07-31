Партизан — Динамо Київ 0:3 Відео голів та огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 31.07.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів єврокубкового поєдинку, що відбувся 31 липня 2024 року.

Київське Динамо у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів обіграло сербський Партизан (3:0).

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 16 хвилині результативним ударом відзначився Андрій Ярмоленко.

Потім у середині другого тайму голом з пенальті відзначився Владислав Ванат, а наприкінці матчу остаточну точку поставив Олександр Караваєв.

Також додамо, що на початку другого тайму кияни провели вимушену заміну, коли травмував захисник Максим Дячук.

Таким чином, за підсумками двох матчів Динамо розгромило Партизан (9:2).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Партизан — Динамо Київ:

Партизан — Динамо Київ 0:3 (перший матч – 2:6)

Голи: Ярмоленко, 16, Ванат, 69, Караваєв, 90+3.

Партизан: А. Йованович — Філіпович (де Медіна, 83), Маркович, Муякич, Юрчевич (Антич, 79) — Захід (Натхо, 65), Овусу — Лазаревич, Калулу (Ксандер, 65), Го (Тріфунович, 65) — Сальданья.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Дячук (Біловар, 54), Дубінчак — Піхальонок, Буяльський (Андрієвський, 70), Шапаренко (Лонвейк, 70) — Ярмоленко (Кабаєв, 70), Ванат (Супряга, 78), Волошин.

Попередження: Філіпович, Маркович.