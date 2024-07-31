Динамо гарантувало собі участь в основному етапі єврокубків

Кияни не опустяться нижче групового етапу Ліги Європи.

Київське Динамо у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів обіграло сербський Партизан (3:0) та вийшло в третій раунд відбору головного єврокубка.

Завдяки цьому команда Олександра Шовковського гарантувала собі місце у груповому етапі єврокубкового турніру у сезоні-2024/25 – це буде Ліга чемпіонів чи Ліга Європи.

У третьому раунді кваліфікації ЛЧ Динамо зіграє проти шотландського Рейнджерса, після чого їм у разі перемоги доведеться зустрітися у плей-оф із переможцем пари Зальцбург – Твенте чи Лілль – Фенербахче.

Якщо Динамо поступиться шотландцям, то автоматично потрапить до групового етапу Ліги Європи. Матчі проти Рейнджерс пройдуть 6-7 серпня та 13 серпня.