Партизан — Динамо Київ. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Київське Динамо здолало сербський Партизан у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Знову. Без шансів. На класі. Упевнено й безжально. Як і тиждень тому. Але все є таки в менш запальному стилі. Команда Олександра Шовковського не побачила реального спротиву від суперників, тож її перевага була беззаперечною. Утім, без недоліків і цього разу не обійшлось, а від початку другого тайму у виконанні киян у нас узагалі двояке враження склалось.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на стадіоні Партизана (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Георгій Бущан — 7,0. Те саме, що й тиждень тому — воротар киян фактично був без роботи всю гру. Але цього разу Бущану взагалі фактично нічого не доводилось робити. Навіть за ударом у стійку від Сальданьї він просто спостерігав. Зрештою, "сухий" матч, що для голкіпера в будь-якому випадку особиста перемога.

Олександр Караваєв — 7,5. Правий захисник Динамо на низькому старті провів майже всю гру, бо суперники кидали йому виклики лише на початку другого тайму, який проґавила вся команда, а в решту ігрового часу куди більш важливо було зіграти "на нуль" у захисті. І вже тоді, коли серби зупинились остаточно, Караваєв побіг уперед за черговим голом і таки забив. Ефективність зашкалює.

Денис Попов — Максим Дячук — 7,5. Травма Дячука, як і будь-якого іншого футболіста, — це те, що Динамо не могло собі дозволити в цій грі за жодних обставин. Але сталось так, як сталось. Максим після перерви теж устиг наробити позиційних помилок, як і партнер у зоні, але на 54 хвилині його участь у матчі була остаточно завершена. А от наскільки саме він вилетів — то вже питання до лікарів. Що ж до Попова, то Денис, окрім того самого моменту відновлення гри після перерви, зіграв знову надійно. Навіть гол забив після стандарту, але з офсайду.

Владислав Дубінчак — 7,0. За великим рахунком, та сама історія, що й у Караваєва, але лівий захисник Динамо все одно традиційно ближче грав до атаки в більшості епізодів. Непоганий матч загалом, і гольовий пас наостанок.

Олександр Піхальонок — 7,0. Супервидовищного виступу, як це було в першій грі, Піхальонку цього разу не вдалось продемонструвати. Однак він усе одно зробив свій внесок, коли віддав попередній до гольового пас у епізоді з третім голом. Здебільшого, Олександр у глибині поля був не надто помітним.

Віталій Буяльський — 6,5. Те саме можна сказати й про Буяльського, та й уся трійка в центрі поля киян поки що тільки призвичаюється до перебудов імені Шовковського. У гнучкій зміні ролей не кожен себе може знайти одразу, і два перші офіційні матчі продемонстрували, що в Буяльського саме той випадок.

Микола Шапаренко — 7,0. Якщо в першій грі Шапаренко був сере найкращих гравців на полі, то в матчі-відповіді радше просто виконував свої функції в межах позиції й одного разу вдало включився із пасом на хід Ванату з глибини. А більшого й не потребувала ця гра.

Андрій Ярмоленко — 8,0. Це був саме той випадок, коли досвід одного гравця реально зробив різницю. Епізод із першим голом Динамо не дограла б половина нападників світового футболу, а Ярмоленко дограв до результативного удару. А потім ще й продовжував вільно пересуватись усією шириною атаки й суперники просто не знали, що з цим треба робити.

Владислав Ванат — 7,5. Команда продовжує забивати у ворота суперника, рівень якого викликає відверте нерозуміння в такому змаганні, а форвард мовчить. Ні, так не має бути, що також розумів і сам Ванат. А отже пішов, заробив пенальті, і сам його реалізував. Хоча починалась гра для Владислава з кількох дуже неоковирних дій в атаці.

Вікентій Волошин — 7,0. У першій грі нападник Динамо з’явився на заміну, а тут йому дали відіграти повний матч. І тоді, і зараз, Волошин був помітний, нехай і ефективність у Белграді помітно зменшилась. Ще й такий гольовий момент не вдалось реалізувати в другому таймі!

Крістіан Біловар — 6,5. Термінова поява замість травмованого партнера на заміну — у центрального захисника Динамо не було часу на адаптацію, і якби Партизан продовжував тиснути в тому ж темпі, то може з цього щось і міг для себе здобути. Але суперники взагалі відмовились боротись після вдалого для себе початку другого тайму, тож Біловар просто отримав трохи ігрової пратики.

Владислав Кабаєв, Джастін Лонвейк, Олександр Андрієвський, Владислав Супряга — десант замін від Шовковського з’являвся на полі за формулою 3+1 наприкінці гри з різницею в кілька хвилин і тоді особливого втручання в перебіг подій уже не потребувалось. Але що Андрієвський міг розраховувати на гольовий пас, що Супряга невдовзі після нього, але офсайд у Попова та реалізація від Волошина підкачали.

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