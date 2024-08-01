Тренер Партизана: Динамо на іншій швидкості порівняно з нами

01 серпня 2024

Александар Станоєвич, ФК Партизан

Александар Станоєвич поділився своїми думками після вильоту з Ліги чемпіонів.

Головний тренер Партизана Александар Станоєвич прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо (0:3).

"Сьогодні ми виходили на половину поля суперника частіше, ніж минулого разу. І це єдине, що було гаразд.

Решта було погано, бо Динамо на іншій швидкості порівняно з нами. Ми – повільна команда, яка важко встигає за цим ритмом.

Нам потрібно змінити гравців, бо ці показали, що не можуть грати у єврокубках. З такою швидкістю та такими характеристиками ми не можемо грати у єврокубках. Це наша реальність", — наводить слова Станоєвича Arena Sport TV.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Партизан – Динамо Київ.

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