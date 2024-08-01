Шовковський після гри з Партизаном: Ця перемога з неприємним присмаком

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Партизаном.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти сербського Партизана (3:0).

"Вітаю усіх уболівальників нашої команди з перемогою. Ми зробили дуже важливий крок у вирішенні нашого завдання, але повністю його ще не вирішили. Ця перемога з неприємним присмаком, оскільки один з наших гравців отримав дуже серйозне ушкодження і вилетів, думаю, на достатньо тривалий час. На жаль. Кожну таку ситуацію сприймаю близько до серця, адже ставлюся до гравців майже по-батьківськи. Ми поки що не знаємо деталей, але переживаємо разом з ним.

Що з Володимиром Бражком? На жаль, вчора ввечері трапилася ситуація, у результаті якої він отримав невелике пошкодження – поріз. Йому наклали два шви на ногу, тому ми були вимушені змінювати склад по ходу. Нічого страшного, Володимир був готовий вийти, але ми не хотіли, щоб були ускладнення, та й результат першого матчу дозволив нам дещо змінити тактичну схему. Все-таки, це було невеличке хірургічне втручання, і ми хотіли уникнути для нього ризику занести якусь інфекцію. Словом, ми просто поберегли його на майбутній матч.

У Сербії нас дуже добре прийняли, жодних проблем не було. Взагалі, і президент України дякував вашій країні, владі й жителям за підтримку, яка була надана нашим людям у цій складній ситуації, в якій ми опинилися. У нас теж було усе добре.

Я, як тренер, бачу можливості для покращення гри. І ми над цим будемо працювати завжди. Якщо ж я буду повністю задоволеним, мені потрібно завершувати свою тренерську кар’єру, яка щойно почалася. Загалом, я задоволений, перш за все, розумінням, ставленням, внутрішньою мотивацією, яка є у гравців, та колективом, який ми будуємо. Команда – це збір гравців, а колектив – єдиний організм. Це моменти, які надихають працювати далі, ставити перед собою амбітні плани та рухатися до них.

Що стосується готовності команди, скажу так: якщо на останніх хвилинах у нас один крайній захисник віддає гольову передачу, а другий крайній захисник забиває, це говорить про те, що команда функціонально готова", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Партизан – Динамо Київ.