Лікар про травму Дячука: Можливий перелом ключиці

У найгіршому випадку футболіст "біло-синіх" пропустить близько двох місяців.

Авторитетний спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував ушкодження захисника київського Динамо Максима Дячука у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 21-річний українець отримав травму у матчі-відповіді кваліфікації ЛЧ проти Партизана (3:0), коли на 51 хвилині невдало приземлився на плече всією масою тіла. Дячука відразу ж замінили на Крістіана Біловара.

"Чітка локалізація проблеми гравцем та тести лікаря вказують на можливий перелом ключиці. Гравець впав всією вагою на плече, вказував на типове місце перелому, а також біль погіршувався з часом, що також може вказувати на перелом.

Іншим, більш сприятливим, сценарієм є забій акроміо-ключичного зʼєднання. Дуже часто при такому падінні забивається цей маленький суглоб, який викликає дуже сильний біль.

Якщо підтвердиться перелом ключці, то часто це закінчується операцією та пропуском біля двох місяців. Якщо ж буде просто болючий забій, то через три тижні гравець мав би повернутися", — написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі Hospital Pass.

Таким чином, Дячук у будь-якому разі пропустить старт нинішнього сезону в УПЛ, а також матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти шотландського Рейнджерса.