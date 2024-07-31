Дячук отримав травму у матчі проти Партизана

31 липня 2024

Максим Дячук, ФК Динамо Київ

Футболіст "біло-синіх" невдало приземлився на плече.

Наразі проходить матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому зустрічаються сербський Партизан та київське Динамо.

На старті другого тайму стався неприємний інцидент для київського клубу. На 51 хвилині центральний захисник "біло-синіх" Максим Дячук поборовся за верховий м'яч, після чого невдало впав на газон, приземлившись усією масою на плече.

21-річному українцю було дуже боляче, що було особливо чути на порожньому сербському стадіоні. У результаті його вивезли з поля машиною медичної бригади.

Замість Дячука на поле вийшов Крістіан Біловар, для якого це дебютна гра в єврокубках на дорослому рівні.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Партизан – Динамо Київ.

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