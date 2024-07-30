Станоєвич: Динамо — команда високого рівня з відмінними гравцями

Наставник сербської команди поділився своїми думками перед грою з Динамо.

Головний тренер Партизана Александар Станоєвич прокоментував майбутній матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

"Після невдалого першого матчу ми вийдемо на завтрашню гру із наміром покращити свої результати. Ми винні у тяжкій гостьовій поразці, але тепер нам потрібно боротися, щоб трохи виправити становище. Будь-яка європейська зустріч важлива для сербського футболу та клубного коефіцієнта, тому ми вийдемо дуже зарядженими.

Завжди можна сподіватися, але реальність інша, особливо тому, що не буде справжньої домашньої підтримки. Ніколи не знаєш, що може статися, якщо заб'єш ранній гол, але для нас дуже важливо показати справжній дух і те, як треба боротися за цю чорно-білу футболку.

Я хотів би, щоб ми грали набагато краще в атаці. Я не турбуюсь про наші оборонні лінії, ми вийдемо на справжній рівень. Я хочу, щоб ми були небезпечні, створювали можливості і більше заходили до штрафного майданчика суперника. У стартовому складі відбудуться зміни, порівняно з першим матчем. Деяким хлопцям потрібно докласти більше зусиль, у той час як виступ деяких гравців у нещодавній грі чемпіонату може призвести до їхнього виходу у стартовому складі.

Динамо – команда високого рівня з відмінними гравцями. Вони ще не почали грати у чемпіонаті, тому я очікую, що вони вийдуть у кращому можливому складі. Чесно кажучи, я думаю лише про свою команду, як нам стати кращими. Це наш шанс показати, на що ми здатні на європейській сцені зараз.

Я не хотів би коментувати нефутбольні речі. Ми не мали проблем на виїзді у Любліні. Я бачив деякі заяви, але мені це нецікаво. У Партизана та наших уболівальників батьківські відносини з ЦСКА протягом десятиліть, це спорт, і ніщо інше не буде нашою мотивацією, коли ми завтра гратимемо з Динамо", — наводить слова Станоєвича прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч-відповідь Партизан — Динамо Київ відбудеться завтра, 31 липня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першому матчі кияни розгромили сербів (6:2).