Шовковський — про Партизан: Перша гра має велике значення, але професіонали не мають відрізняти перемоги від поразок

Керманич Динамо поспілкувався з представниками ЗМІ перед матчем у ЛЧ.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський висловився щодо матчу-відповіді проти Партизана в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Динамо — Партизан 6:2 Відео голів та огляд матчу 23.07.2024

Керманич киян поділився своїми думками щодо результату першої зустрічі та відповів, чи є в команді кадрові проблеми.

"Безумовно, перша гра має велике значення, але професіонали не мають відрізняти перемоги від поразок та готуватися до будь-якої гри з максимальним бажанням проявити свої найкращі якості – як особисто кожен гравець, так і команда загалом. Тому до цієї гри ми готувалися з великим бажанням продемонструвати хорошу гру, свої бійцівські якості. Як кажуть, ми зіграли лише перший тайм, а другий уже відбудеться завтра на цьому стадіоні.

Наразі до заявки на гру не потрапляє лише Олександр Тимчик. Натомість до команди приєдналися Тарас Михавко та Матвій Пономаренко, які виступали на юнацькому чемпіонаті Європи. Вони готуються разом із командою вже. Тож усі в строю та готуються до майбутньої гри. Щодо безпосередньо стартового складу, то будемо вирішувати сьогодні ввечері або завтра зранку внесемо певні корективи. Але про це ви дізнаєтеся вже перед матчем", — додав Шовковський.

Нагадаємо, матч Партизан — Динамо в рамках другого кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудеться завтра, 31 липня. Початок — о 21:00 за Києвом.