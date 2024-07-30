Стрічка новин

19:23

Динамо Київ прибуло до Белграда на матч з Партизаном у Лізі чемпіонів

19:23

Партизан — Динамо: де дивитись матч кваліфікації Ліги чемпіонів 31.07.2024

16:23

Українські арбітри обслужать матч кваліфікації Ліги чемпіонів

19:47

Матч Партизан — Динамо Київ обслужить румунська бригада арбітрів

14:05

Бражко: Хотілося здобути перемогу для кожного українця

12:52

Ігор Суркіс: Партизан дуже нас розізлив, і ми здобули перемогу задля всіх наших воїнів, жінок, українських сімей

12:35

Дячук — про матч з Партизаном: Ми виходили на поле не лише за Динамо, ми грали за усю Україну

11:18

Гендиректор Партизана — про те, що гравці Динамо не потисли руки суперникам: Чим завдячувати такій неспортивній поведінці?

10:29

Кабаєв: Я виходив дуже злий

09:51

Тренер Партизана: Абсолютно невтішний результат для нас, Динамо показало, наскільки вище за нас за рівнем