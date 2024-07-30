Динамо Київ прибуло до Белграда на матч з Партизаном у Лізі чемпіонів

Київське Динамо прибуло до сербського Белграда на матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Партизана.
У майбутньому матчі головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський розраховуватиме на 27 гравців.
Воротарі: Бущан, Нещерет, Ігнатенко, Моргун.
Захисники: Дубінчак, Попов, Біловар, Дячук, Вівчаренко, Себальйос, Малиш, Михавко.
Півзахисники: Буяльський, Андрієвський, Караваєв, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаєв, Волошин, Діалло, Царенко, Бражко, Піхальонок, Лонвейк.
Нападники: Супряга, Ванат, Пономаренко.
Нагадаємо, у першому матчі Динамо розгромило Партизан (6:2).
Матч-відповідь Партизан — Динамо відбудеться завтра, 31 липня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.