Ярмоленко: Нам потрібно забути результат першого матчу проти Партизана

Гравець Динамо висловився щодо другого поєдинку кваліфікації ЛЧ.

Правий вінгер Динамо Андрій Ярмоленко поділився своїми думками щодо матчу-відповіді проти Партизана в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Динамо — Партизан 6:2 Відео голів та огляд матчу 23.07.2024

Ярмоленко відповів, чи важко налаштовуватися морально на другу зустріч після впевненої перемоги в першій.

"Загалом, не важко. Ми професіонали, знаємо, що далі проходить команда, яка виграє протистояння за сумою двох поєдинків. Тому ми налаштовуємося на серйозну гру. Добре, що досягли такого результату в першому матчі, але завтра буде зовсім інша гра", — сказав 34-річний гравець.

Андрій також поділився враженнями від першого поєдинку, як у плані гри, так і атмосфери, створеної вболівальниками на трибунах.

"Звичайно, хочеться подякувати нашим уболівальникам, українцям, які прийшли на цей матч та підтримали нас. Але я би не хотів говорити зараз про перший матч, оскільки це вже історія, і нам потрібно налаштовуватися на майбутній поєдинок, ніби це буде лише перша гра у протистоянні. Нам потрібно забути той результат та виходити показувати хороший футбол і досягати результату", — зазначив нападник.

Нагадаємо, матч Партизан — Динамо в рамках другого кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудеться завтра, 31 липня. Початок — о 21:00 за київським часом.