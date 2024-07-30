Ярмоленко: Нам потрібно забути результат першого матчу проти Партизана

30 липня 2024

Андрій Ярмоленко, фото Динамо

Гравець Динамо висловився щодо другого поєдинку кваліфікації ЛЧ.

Правий вінгер Динамо Андрій Ярмоленко поділився своїми думками щодо матчу-відповіді проти Партизана в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

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Ярмоленко відповів, чи важко налаштовуватися морально на другу зустріч після впевненої перемоги в першій.

"Загалом, не важко. Ми професіонали, знаємо, що далі проходить команда, яка виграє протистояння за сумою двох поєдинків. Тому ми налаштовуємося на серйозну гру. Добре, що досягли такого результату в першому матчі, але завтра буде зовсім інша гра", — сказав 34-річний гравець.

Андрій також поділився враженнями від першого поєдинку, як у плані гри, так і атмосфери, створеної вболівальниками на трибунах.

"Звичайно, хочеться подякувати нашим уболівальникам, українцям, які прийшли на цей матч та підтримали нас. Але я би не хотів говорити зараз про перший матч, оскільки це вже історія, і нам потрібно налаштовуватися на майбутній поєдинок, ніби це буде лише перша гра у протистоянні. Нам потрібно забути той результат та виходити показувати хороший футбол і досягати результату", — зазначив нападник.

Нагадаємо, матч Партизан — Динамо в рамках другого кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудеться завтра, 31 липня. Початок — о 21:00 за київським часом.

Джерело: ФК Динамо (Київ)

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