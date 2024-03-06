Субіменді: Чесно кажучи, я думаю, що ПСЖ був кращим, у мене немає виправдань

Мартін Субіменді оцінив поразку від ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Півзахисник Реала Сосьєдад Мартін Субіменді прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (1:2).

"Нас сильно вразило те, що вони забили в перші 15 хвилин. Це мало бути навпаки. Це був наш план: якщо не змогли забити, то хоча б не пропустити. Цей гол сильно збив наші плани, і нам було важко забити перший гол, який був забитий дуже і дуже пізно.

Я думаю, що загалом ми провели дуже, дуже гарну кампанію. Це допоможе нам значно зрости у плані досвіду. Чесно кажучи, я думаю, що вони були кращими, у мене немає виправдань. Але я думаю, що цей досвід призведе до позитивних речей та уроків, які будуть нам корисні", — наводить слова Субіменді прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Сосьєдад — ПСЖ.