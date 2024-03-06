Альгуасіль: Реал Сосьєдад хотів піти з поля, не зазнавши поразки

Керманич басків прокоментував поразку від ПСЖ.

Напередодні баскський Реал Сосьєдад у домашньому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступився французькому Парі Сен-Жермен.

Реал Сосьєдад — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "королівських" Іманоль Альгуасіль поділився враженнями від виступів власної команди.

"ПСЖ — це не тільки Мбаппе, це Дембеле, Вітінья, тощо. Вони мають величезну фізичну силу, високий рівень майстерності й чудового тренера, який тримає команду в тонусі.

Після матчу я привітав Луїса Енріке з чудовим вечором Ліги чемпіонів. Правда полягає в тому, що я дуже пишаюся тим, що наша команда зробила проти могутнього ПСЖ. Є багато позитивних для нас моментів у цьому матчі й у цій Лізі чемпіонів загалом. Сподіваюсь, це не займе багато часу, аби повернутись сюди.

Тренер не може пишатися більше, аніж я сьогодні. Ці овації вболівальників — це результат роботи команди за останні кілька років, і вони були вдячні за це.

Навіть у той момент, коли команда могла остаточно впасти і могла бути добитою ПСЖ, вона взяла себе в руки й віддала всі сили до останнього.

Але спочатку ми повинні були скоротити відставання за рахунком. Ми хотіли піти з поля, не зазнавши поразки.

Тепер, якщо ми будемо боротись у всіх 12 іграх, що залишились до завершення чемпіонату, ми повернемось до єврокубків, і, можливо, до Ліги чемпіонів зокрема", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Реал Сосьєдад проведе на виїзді проти Гранади.