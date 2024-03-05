Стрічка новин

00:42

Реал Сосьєдад — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу 05.03.2024

00:25

Баварія — Лаціо 3:0 Відео голів та огляд матчу 05.03.2024

00:17

Ноєр наздогнав Касільяса за кількістю "сухих" матчів у Лізі чемпіонів

23:59

ПСЖ із дублем Мбаппе вдруге був сильнішим за Реал Сосьєдад

23:56

Дубль Кейна допоміг Баварії здолати Лаціо на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

23:28

Мбаппе — наймолодший після Мессі гравець, який забив у Лізі чемпіонів 45 голів

22:55

Розе: Цілком переконані, що можемо пройти Реал Мадрид

21:22

Де Лігт та Даєр складатимуть центр оборони Баварії в матчі-відповіді проти Лаціо

21:11

Мендеш та Лукас Ернандес зіграють із перших хвилин у матчі-відповіді проти Реала Сосьєдад

20:57

Тренер Копенгагена: У чому різниця між Юнайтед та Сіті? Все просто: Манчестер Cіті — це один або два кроки вперед