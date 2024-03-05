ПСЖ із дублем Мбаппе вдруге був сильнішим за Реал Сосьєдад
05 березня 2024
Колектив Іманоля Альгуасіля наостанок хоч відзначився у воротах опонентів за дуеллю в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал Сосьєдад — ПСЖ 1:2 (перший матч – 0:2)
Голи: Меріно, 89 — Мбаппе, 16, 56
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія (Пачеко, 76), Ле Норман, Галан — Мендес (Турр’єнтес, 61), Субіменді (Оласагасті, 83), Меріно — Кубо, Оярсабаль (Сілва, 76), Беккер (Барренечеа, 61).
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Солер, 82), Бералдо, Ернандес, Мендеш (Мукіеле, 61) — Заїр-Емері, Вітінья, Руїс (Угарте, 77) — Дембеле (Коло Муані, 82), К. Мбаппе, Баркола (Лі Кан Ін, 46).
Попередження: Кубо, Субельдія — Мендеш, Дембеле.