Мбаппе — найкращий гравець матчу Реал Сосьєдад — ПСЖ

Двоматчева дуель залишилась повністю за форвардом парижан.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен на виїзді здобув другу перемогу над іспанським Реалом Сосьєдад у рамках дуелі на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал Сосьєдад — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

У звітній зустрічі нападник команди Луїса Енріке Кіліан Мбаппе відзначився двома забитими м’ячами та був явним лідером у передній лінії своєї команди.

Для організаторів змагань саме це й виявилось ключовим під час визначення найкращого гравця поєдинку.

Мбаппе залишив за собою 4 удари по воротах (3 — у площину), тримав м’яч 2,4% ігрового часу (43 дотики), віддав 21 передач (16 точних, 76%), зробив 8 спроб дриблінгу (4 вдалих), виграв одну боротьбу в повітрі, виконав два кутових, один раз сфолив та п’ять разів потрапляв до офсайду.

У той самий час статистичні портали підтримали думку організаторів змагань.

Нагадаємо, що в першому матчі цієї пари володарем аналогічної нагороди став також Кіліан Мбаппе.