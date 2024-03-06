Реал Сосьєдад — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу 05.03.2024

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Парі Сен-Жермен здобув другу перемогу над Сосьєдадом, впевнено пройшовши до наступного раунду турніру.
Зірковий форвард парижан Кіліан Мбаппе протягом зустрічі оформив дубль, тоді як іспанському колективу залишилося задовольнятися лише голом "престижу" на 89-ій хвилині у виконанні Мікеля Меріно.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:
Реал Сосьєдад — ПСЖ 1:2 (перший матч – 0:2)
Голи: Меріно, 89 — Мбаппе, 16, 56
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія (Пачеко, 76), Ле Норман, Галан — Мендес (Турр’єнтес, 61), Субіменді (Оласагасті, 83), Меріно — Кубо, Оярсабаль (Сілва, 76), Беккер (Барренечеа, 61).
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Солер, 82), Бералдо, Ернандес, Мендеш (Мукіеле, 61) — Заїр-Емері, Вітінья, Руїс (Угарте, 77) — Дембеле (Коло Муані, 82), К. Мбаппе, Баркола (Лі Кан Ін, 46).
Попередження: Кубо, Субельдія — Мендеш, Дембеле.