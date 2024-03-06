Луїс Енріке: Найближчим часом Мбаппе вже не буде в ПСЖ

Керманич парижан прокоментував чутки щодо власного підопічного.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен у виїзному матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА здолав іспанський Реал Сосьєдад.

Реал Сосьєдад — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Проте після завершення гри головного тренера чемпіонів Ліги 1 Луїса Енірке все одно в першу чергу розпитували не про гру його команди, а про автора дубля, Кіліана Мбаппе, та його майбутнє під час літньої трансферної кампанії.

"Кіліан не тільки-но був відкритий широкому загалу, як дуже майстерний гравець. Ви вже знаєте мою думку про нього: це — найкращий гравець у світі.

Він забиватиме 50 голів і віддасть 25 гольових передач за сезон у будь-якій команді з будь-яким тренером, і, на жаль, найближчим часом його не буде в ПСЖ.

Тому поступово нам доведеться перевіряти інших його партнерів по команді", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що Мбаппе в підсумку визнали найкращим гравцем звітного протистояння.