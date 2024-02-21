Сімеоне провів 100 матч у Лізі чемпіонів у якості тренера

21 лютого 2024

Дієго Сімеоне, Getty Images

А могло бути 102, якби не дискваліфікація.

Вчора, 20 лютого, відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Інтер обіграв Атлетіко (1:0).

За інформацією MisterChip, це була сота гра для головного тренера "матрацників" Дієго Сімеоне в Лізі чемпіонів у якості наставника. Ще дві зустрічі він пропустив через дискваліфікацію.

53-річний аргентинець став дев'ятим фахівцем, який зміг досягти ювілейної позначки.

До Сімеоне таким досягненням могли похвалитися Карло Анчелотті (198), Алекс Фергюсон (190), Арсен Венгер (178), Хосеп Гвардіола (166), Жозе Моурінью (145), Мірча Луческу (115), Массіміліано Аллегрі та Юрген Клопп (по 100).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Атлетіко.

Джерело: MisterChip

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