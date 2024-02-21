Стрічка новин

00:52

ПСВ — Боруссія Дортмунд 1:1 Відео голів та огляд матчу 20.02.2024

00:34

Інтер — Атлетіко 1:0 Відео гола та огляд матчу 20.02.2024

00:00

Гол Арнаутовича приніс Інтеру перемогу над Атлетіко

23:59

ПСВ та Боруссія Д із першої спроби сильнішого не визначили

23:15

Мален — перший нідерландець, який забив нідерландському клубу у плей-оф ЛЧ

22:57

Артета: Коли я грав, дехто з прізвищем Мессі та Баварія завжди були перешкодами для Арсеналу

22:28

Кальцона: Визнаємо могутність Барселони, але ми не боїмося

21:50

Хаві: Не вважаю Барселону фаворитом, нам буде нелегко підготуватися до Наполі

21:31

Гуммельс та Мален зіграють із перших хвилин проти ПСВ

21:21

Консейсау: Наша тактична підготовка до Арсеналу була трохи довшою, ніж зазвичай