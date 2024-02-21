Інтер — Атлетіко 1:0 Відео гола та огляд матчу 20.02.2024

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер здобув домашню перемогу над мадридським Атлетіко.
Переможця цієї зустрічі визначив єдиний гол Марко Арнаутовича на 79-ій хвилині, який полегшив для "нерадзуррі" стан справ перед матчем-відповіддю у Мадриді.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:
Інтер - Атлетіко 1:0
Гол: Арнаутович, 79
Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 70), Мхітарян (Фраттезі, 73), Барелла, Дімарко (Аугусто, 69) — Чалханоглу — Мартінес (Санчес, 89), Тюрам (Арнаутович, 46)
Атлетіко: Облак — Моліна (Барріос, 69), Вітсель, Хіменес (Савич, 46), Ермосо (Мандава, 68), Ліно — Льоренте, Де Пауль, Коке, Сауль Ньїгес (Мората, 55) — Грізманн (Корреа, 78)
Попередження: Фраттезі, Аугусто — Ермосо, Савич, Мората