Інтер виграв дев'ять матчів поспіль вперше з 2021 року

Востаннє Інтер втрачав очки ще у матчі Серії А проти Дженоа.

Вчора, 20 лютого, міланський Інтер здобув мінімальну перемогу над мадридським Атлетіко (1:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Таким чином, команда Сімоне Індзагі здобула дев'ять перемог поспіль у всіх турнірах, що відбулося вперше під керівництвом італійського фахівця.

За інформацією OptaPaolo, для "нерадзуррі" це перша подібна серія з весни 2021 року. Тоді команду очолював Антоніо Конте.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Лечче у Серії А. Гра відбудеться 25 лютого о 19:00 за київським часом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Атлетіко.